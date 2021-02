Napoli, Ciro Venerato sul possibile ritorno di Maurizio Sarri: “Non ci sarebbe nessuna preclusione”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato RAI, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli parlando del possibile ritorno di Maurizio Sarri in azzurro. “Mi arrivano conferme sulla presenza in Italia la prossima settimana di Ramadani. Mi dicono che si farà un giro a Napoli per parlare di Maksimovic e Koulibaly. E’ ovvio che Ramadani, essendo il procuratore di Sarri, avendolo portato al Chelsea e alla Juve assieme al suo storico Alessandro Pellegrini, non è escluso che qualche chiacchiera coi dirigenti azzurri la farà. Il nome di Sarri gira a Napoli, a Roma, a Firenze”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Da parte di Sarri non ci sarebbe nessuna preclusione nel sedersi attorno a un tavolo per parlare con De Laurentiis, a patto ci sia chiarezza di programmi, qualunque essi siano, anche senza puntare allo scudetto e anche senza Champions, questa è la mia idea. L’importante è essere chiari. E poi conta l’aspetto economico, ovvio. Magari se rinunci allo stipendio di un giocatore e gliene dai 4 di milioni a un allenatore che incide, credo che sia una cosa giusta”.