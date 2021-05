Napoli, Ciccio Baiano è sicuro: “In ogni caso non è colpa di Gennaro Gattuso”

L’ex Ciccio Baiano ha parlato a Tuttomercatoweb dell’insuccesso degli azzurri. “Il Napoli ha buttato via la qualificazione Champions. Nella partita col Sassuolo a trenta secondi dalla fine vinceva e poi è finita pari, col Cagliari più o meno è andata così e ieri col Verona si è fatto raggiungere ma la prestazione è stata deludente. Quando doveva vincere e portare a casa la qualificazione non c’è stata la prestazione all’altezza, ieri ho visto una squadra senza mordente. Il Verona meritava anche di più, le azioni pericolose le ha fatte la formazione di Juric. Il Napoli deve mangiarsi le mani”.

“Pressione? Non credo, ci sono giocatori abituati, non ha giocato la Primavera. Era l’ultima chance che Gattuso aveva, ma ho visto tanta confusione: non è detto che con tanti attaccanti automaticamente vinci. In ogni caso non è colpa di Gattuso, ha lavorato in una situazione non semplice, si è giocato la Champions con una squadra comunque forte. Sarebbe meglio parlare con le persone che fare tweet ma ormai si parla solo attraverso i tweet e Instagram. Si è perso valore della parola. Ma la decisione ormai era presa. Mi aspetto un ridimensionamento, anche perché non entrano i soldi della Champions. Se li hai ti muovi in un certo modo, altrimenti devi vendere: Koulibaly e Ruiz probabilmente verranno ceduti o comunque un paio di pezzi pregiati. Con la Champions arrivava un allenatore top, senza un allenatore bravo ma non top. De Laurentiis in ogni caso è capace di sorprendere sempre”.