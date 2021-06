Napoli, c’è grande intesa tra Matteo Politano e Luciano Spalletti: il mister lo chiese all’Inter

in

Nell’estate del 2018 Luciano Spalletti chiese all’Inter di acquistare l’esterno destro del Sassuolo, che era andato in doppia cifra di gol: si trattava di Matteo Politano, che oggi ritroverà il mister al Napoli. La Gazzetta dello Sport è convinta che i due insieme possano fare faville. “Conte portò un sistema di gioco diverso e Politano nel gennaio 2020 passò al Napoli. Ora dopo aver concluso la sua migliore stagione (12 gol e l’Europeo sfiorato col ct Mancini), Matteo ritrova la guida che forse ha più creduto in lui”.

“Nella stagione che porterà al Mondiale e con gli insegnamenti sul modo di giocare già chiari, Politano – presto papà – se la giocherà alla pari con Lozano e Insigne, gli attuali esterni “considerati” titolari. Del resto con Gattuso ha saputo meritarsi spazio e fiducia. Ecco Spalletti non ripartirà solo da questi tre, ma è da questi particolari che si giudica un costruttore di gioco”.