Napoli, Bruno Giordano sul futuro di Luciano Spalletti: “Ci sono i rapporti da considerare con Aurelio De Laurentiis”

L’ex azzurro Bruno Giordano ha parlato del Napoli e non solo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. “Allegri e la Juve? Credo si sia sparato troppo sul centrocampo. Sono tutti buoni giocatori singolarmente. Bentancur è una via di mezzo, impiegato non nel suo ruolo, magari manca il Pjanic della situazione. Nella stagione negativa si vede tutto nero. C’è da spendere ma ci sono giocatori che possono portare soldi importanti. Servirà anche un terzino sinistro, perché Alex Sandro non è più quello di due anni fa. E poi una bella punta di livello internazionale. Ronaldo? Anche se andasse via, me lo terrei Morata. E’ una squadra che va ritoccata. Era una Juve da Scudetto anche senza Allegri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Spalletti al Napoli? E’ un tecnico importante, le sue squadre fanno un buon calcio. Poi ci sono i rapporti da considerare con Aurelio De Laurentiis. Qualsiasi allenatore arrivi, all’inizio è grande amore ma dopo 2-3 anni finisce tutto. Vedremo poi chi rimarrà dei giocatori”.