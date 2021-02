Napoli-Benevento 2-0: Matteo Politano raddoppia, rosso per Kalidou Koulibaly

Il Napoli torna di scena allo stadio Diego Armando Maradona dopo l’eliminazione dall’Europa League. Stavolta l’avversario è il Benevento, che aveva già creato qualche grattacapo agli azzurri nella gara di andata. I padroni di casa partono piuttosto bene e i sanniti sono costretti a difendere. Il redivivo Dries Mertens, nella fattispecie, è scatenato e al 23′, dopo una bella verticalizzazione di Fabian Ruiz, spaventa Lorenzo Montipò. Per sbloccare il risultato è solo questione di tempo: al 34′ il pallone arriva a Faouzi Ghoulam, il cui cross basso trova in area proprio Dries Mertens, tenuto regolarmente in gioco. Il tocco del numero 14 è sufficiente per bucare il portiere avversario e segnare l’1-0. 3 minuti dopo è Piotr Zielinski ad avere la possibilità di andare in gol: il tiro da fermo del polacco si infila in porta, ma la posizione di Lorenzo Insigne, che si trova sulla traiettoria, annulla tutto.

Nella ripresa è Matteo Politano a raddoppiare. Cross di Lorenzo Insigne dalla sinistra al 66′, Giovanni Di Lorenzo colpisce in area e nel conseguente rimpallo Matteo Politano riesce a mandare la sfera oltre la linea di porta. Lo stesso Lorenzo Insigne cerca poi il 3-0, ma invano. Kalidou Koulibaly, ammonito nel primo tempo, subisce l’espulsione per doppio giallo. Anche in 10 uomini, però, gli azzurri reggono botta. Il Napoli esce vincitore da Fuorigrotta per 2-0.