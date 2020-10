Napoli-AZ Alkmaar 0-1: Kalidou Koulibaly sbaglia nell’unica vera occasione olandese

Il Napoli si presenta all’esordio stagione in Europa League contro l’AZ Alkmaar con quello che è diventato il solito 4-2-3-1. Gli azzurri prendono subito in mano il pallino del gioco, ma senza sfondare mai. L’AZ si chiude dietro per una buona mezzora. Solo al 31′ ci sarebbe una possibile svolta. Gran palla di Matteo Politano che taglia l’area da destra, sul secondo palo arriva Hirving Lozano che finisce giù in area per una leggera trattenuta, ma non c’è rigore. L’AZ si scopre dopo un errore di Kalidou Koulibaly, oggi più avanzato del solito, ma il Napoli non ne approfitta.

Nella ripresa il leitmotiv non sembra variare e l’AZ si produce perlopiù in lanci velleitari. Al 57′, però, Dani De Wit è bravo a sfruttare nel migliore dei modi il suggerimento che proviene da destra. Kalidou Koulibaly applica forse un po’ troppo il distanziamento sociale e l’olandese batte facilmente Alex Meret. A nulla servono gli ingressi di Lorenzo Insigne e Andrea Petagna. Il più pericoloso del Napoli diventa a sorpresa Matteo Politano. Il registro imposto dal direttore di gara permette agli azzurri di provarci da piazzato solo al 94′. Il Napoli perde clamorosamente 0-1 nella prima gara del girone.

