Napoli, Aurelio De Laurentiis temporeggia: Luciano Spalletti rimane ancora in attesa

Aurelio De Laurentiis sta chiaramente temporeggiando con Luciano Spalletti, pur apprezzandolo. Il presidente del Napoli era praticamente sicuro di silurare Gennaro Gattuso, che negli ultimi mesi ha risalito però la china rimandando ai mittenti tutte le critiche piovute nella prima metà della stagione. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione: “Anche con Luciano Spalletti tutto appare pronto da diverse settimane: al punto che molti hanno dato per chiuso l’affare. Invece Aurelio, anche in questo caso, ha finito per temporeggiare, nonostante il tecnico toscano (ricordiamolo) nel frattempo stia esaurendo il suo vincolo con l’Inter: dunque è libero di accasarsi quando meglio ritiene”.

“L’attivissimo presidente ha bussato davvero a tante porte. Non a caso ha avuto dei colloqui anche con Allegri oltre che con Benitez, Inzaghi e Fonseca”. Insomma, il futuro della panchina del Napoli appare perennemente in bilico. Le possibilità di una riconferma di Gennaro Gattuso sono ridotte al lumicino, ma c’è chi ci spera ancora.