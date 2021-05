Napoli: Aurelio De Laurentiis soddisfatto di Gennaro Gattuso, ma di rinnovo non si parla

La Gazzetta dello Sport ha provato a capire a che punto sia arrivato il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso dopo la vittoria sull’Udinese. “Esulta soddisfatto Aurelio De Laurentiis che proprio al fischio finale di Calvarese cinguetta entusiasta. Ancora complimenti dunque per il lavoro del suo allenatore e del gruppo. E appare difficile da capire perché le strade fra club e Gattuso debbano dividersi, ma è inutile farsi ulteriori domande oggi. A fine torneo si tireranno le somme, la Champions è ovviamente dirimente”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“E se l’inverno ha riservato momenti bui viene da chiedersi cosa sarebbe stato se il tecnico avesse avuto Osimhen per quei tre mesi in cui il nigeriano si è prima infortunato e poi infettato col COVID. Comunque sia con 9 gol in 4 giorni il Napoli mostra di aver tutte le carte in regola, a cominciare da un’ottima condizione psico-fisica (39 punti nel girone di ritorno, secondo in classifica), per chiudere in bellezza lo sprint per l’Europa di prima classe. Il risultato forse è troppo pesante per l’Udinese, perché se i padroni di casa producono tanto, i friulani provano a restare in partita fin quando possono e la prestazione resta dignitosa”.