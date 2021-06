Napoli, Aurelio De Laurentiis e gli allenatori toscani: Luciano Spalletti l’ideale per incendiare la piazza

in

Walter Mazzarri, Maurizio Sarri e adesso Luciano Spalletti: Aurelio De Laurentiis sembra avere un certo feeling con gli allenatori toscani, considerando anche che fino a qualche settimana fa stava corteggiando Massimiliano Allegri. La scelta del mister è stata apprezzata anche dagli addetti ai lavori e La Gazzetta dello Sport ha inserito il Napoli tra le 7 squadre in lizza per la qualificazione alla Champions dell’anno prossimo.

“Non abbiamo dubbi sulle capacità di Luciano Spalletti, allenatore innovatore, bravo a estrarre valore da qualunque squadra o a crearlo. Bisognerà soltanto vedere come ‘Lucio’ e la sua lucida follia interagiranno con l’ambiente. La Napoli del calcio non è una passeggiata di salute, per nessuno. Se scatterà la scintilla, il Napoli incendierà la Serie A”. Il timore di molti riguarda i futuri rapporti tra il tecnico e il presidente. Luciano Spalletti ha sempre avuto un carattere fumantino e la prima esperienza alla Roma si concluse con le sue dimissioni.