Napoli, Aurelio De Laurentiis è chiaro: Luciano Spalletti può spendere solo un milione per lo staff

Daniele Baldini e Marco Domenichini, il ritorno del preparatore atletico Francesco Sinatti, ora anche Alejandro Rosalen Lopez prelevato dalla Fiorentina. Va componendosi a poco a poco lo staff tecnico di Luciano Spalletti al Napoli, ma il mister di Certaldo dovrà contenersi con le spese in azzurro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto sapere al suo nuovo mister di non dover superare il milione di Euro per i suoi collaboratori.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Sui ruoli precisi Spalletti sta riflettendo per completare lo staff, dovendo far quadrare i conti. Già perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere al nuovo tecnico di non poter lasciare carta bianca. E così gli ha affidato un budget di circa un milione di euro lordo per comporre il proprio staff, che poi con quei soldi l’allenatore riesca a prendere quattro o più persone per il Napoli non è un problema, basta contenere i costi”.