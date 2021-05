Napoli, Aurelio De Laurentiis crede in Luciano Spalletti: il tecnico è abituato alle situazioni complicate

Luciano Spalletti è un allenatore carismatico, raggiunge sempre i suoi obiettivi. Sono diverse le ragioni che hanno portato Aurelio De Laurentiis a optare per il tecnico di Certaldo. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno: “Nella valutazione che sembra portare a Spalletti, ci sono anche altre caratteristiche ad incidere sull’orientamento di De Laurentiis. Lo spogliatoio del Napoli è complesso, in due anni ha attraversato l’ammutinamento e poi ora bisognerà fare i conti con la grande delusione della sfida contro il Verona. Spalletti nella sua carriera ha gestito situazioni complicate come le vicende Totti e Icardi con cui si è scontrato alla Roma e all’Inter”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Luciano Spalletti si era già distinto con l’Udinese, per poi ottenere risultati importanti con Roma, Zenit e Inter, vincendo qualche coppa nazionale qua e là. In nerazzurro non ha sollevato trofei, ma ha riportato i meneghini in Champions League. Sarà questo il compito da svolgere anche sulla panchina del Napoli.