Napoli, Aurelio De Laurentiis contatta la UEFA: bisogna sapere se la Juventus sarà esclusa dalla Champions

Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano seriamente l’esclusione dalla prossima Champions League a causa della questione della Superlega. Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di BeIn Sports Tancredi Palmeri, il Napoli potrebbe subentrare ai bianconeri nel caso in cui la UEFA sanzionasse così i tre club. Aurelio De Laurentiisse ne sta interessando in prima persona. “Pare De Laurentiis abbia contattato la UEFA per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai…”, si legge nel tweet del giornalista.

Gli azzurri devono capire quanto prima che estate sarà. Il motivo appare evidente. La sessione di mercato sarà chiaramente influenzata dall’eventuale partecipazione alla massima rassegna continentale per club. Lo stesso Luciano Spalletti, che ha appena preso in mano la guida tecnica della squadra, dovrà fare le sue valutazioni. Il presidente rimane alla finestra e aspetta. I tifosi, ancora amareggiati per il silenzio stampa che dura da 4 mesi, sperano.