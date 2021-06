Napoli, ancora nessun incontro per il rinnovo di Lorenzo Insigne

Aurelio De Laurentiis è fortemente intenzionato a ridurre il monte ingaggi dopo il mancato accesso alla Champions League per il secondo anno consecutivo. Sul rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto nel 2022, La Gazzetta dello Sport non vede troppi spiragli per il momento. “Tra le parti non c’è stato ancora nessun incontro concordato, si sa dell’intenzione del presidente di proporgli una riduzione dell’ingaggio fino a 3,5 milioni di euro e di una richiesta della controparte che si aggira intorno ai 5 milioni. Insomma, vista così, la questione sembra che non abbia una via di uscita”.

“Ma la volontà delle parti è quella di continuare insieme. Con Insigne, l’appuntamento è per il dopo Europeo, magari le parti si ritroveranno a Dimaro, dove il Napoli si trasferirà da metà luglio per iniziare il ritiro precampionato. Sarà un’estate calda”. Lorenzo Insigne dovrebbe essere il faro del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il capitano si trova in un momento cruciale della sua carriera.