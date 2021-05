Michele Pazienza è sicuro: “Quella di Luciano Spalletti è la scelta migliore che il Napoli potesse fare per la successione a Gennaro Gattuso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore l’ex azzurro Michele Pazienza. “Sono stato allenato da Spalletti all’Udinese. Miglior scelta per il Napoli? Assolutamente si, quella di Spalletti è la scelta migliore che il Napoli potesse fare per la successione a Gattuso. Vincere è sempre difficile, ovunque. Nel calcio bisogna sempre dimostrare, c’è il campo che dà sempre i verdetti. Sulla gestione dei casi Totti ed Icardi: su Totti ci doveva essere un allenatore che si prendesse la responsabilità di accompagnarlo a fine carriera e Spalletti è stato l’unico a prendersi questa responsabilità importante e forte. Non da tutti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Icardi? Nel passaggio successivo all’era di Spalletti ha dimostrato di avere problemi anche con altri allenatori. Se verrà confermata questa notizia credo che il Napoli abbia fatto la scelta migliore che potesse fare. Con De Laurentiis credo che abbiano accettato vicendevolmente il carattere forte che hanno entrambi”.