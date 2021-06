Michele Criscitiello è sicuro: “Il Napoli non deve sbagliare mercato. Servono due calciatori”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato delle possibili mosse del mercato del Napoli nel suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb. “Il Napoli è la squadra che parte con la base migliore e deve sfruttare l’ottimo lavoro fatto da Gattuso. Prendere Spalletti è un gran segnale perché parliamo di un allenatore vero che riesce a dare, soprattutto nei primi due anni, il meglio. Ha fame perché, anche se guadagni tantissimi soldi, non è mai bello stare a casa”.

“Il Napoli non deve sbagliare mercato. Servono due calciatori e niente scherzi con Insigne. Spalletti potrebbe essere la vera sorpresa del campionato, per la lotta allo scudetto, e anche la Lazio di Sarri potrebbe ambire a qualcosa di davvero prestigioso. Se di Sarri sarà, ovviamente”, ha aggiunto il giornalista. Anche l’anno prossimo la Juventus potrebbe incontrare più di qualche difficoltà nel lottare per il vertice. Gli azzurri, però, devono quantomeno tornare in Champions.