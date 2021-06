Maurizio Sarri verso la Lazio, l’amico confida: “Claudio Lotito si avvicina forse ad Aurelio De Laurentiis”

Aurelio Virgli, amico stretto di Maurizio Sarri, ha parlato in queste ore del futuro dell’ex tecnico del Napoli a Tuttomercatoweb.com. “Ho parlato poco tempo fa con Maurizio. E’ chiaro che ora in Italia è l’unica alterativa di grande spessore rimasta e la soluzione Lazio è a mio parere stimolante. L’anno scorso prima della pandemia il maggior pericolo per la Juve arrivava dalla Lazio e lui stesso temeva più i biancocelesti che altre. L’ossatura della squadra è buona poi dipende da come si adattano i calciatori al suo gioco ma il finalizzatore c’è, l’esperienza idem e si può pensare alla Champions…”.

“Gli ho detto di non andare tanto lontano così posso andare a vederlo. Lo vedevo bene anche alla Roma, aveva materiale per far bene. Lotito? Che sia un presidente di personalità si vede e si avvicina forse a De Laurentiis. Ma col carattere di Maurizio è impossibile non andare d’accordo. Non si mette in contrasto, è aziendalista e non ha mai fatto polemiche quando è andato via dal Napoli o dalla Juve. Quando vai bene poi, vai d’accordo anche col peggior presidente o col peggior dirigente”.