Maurizio Pistocchi osserva: “Aurelio De Laurentiis ha grandi intuizioni ma anche grandi depressioni”

Maurizio Pistocchi è intervenuto in queste ore a Marte Sport Live per parlare anche del Napoli. “Nelle ultime 23 giornate il Napoli ha raccolto 49 punti, il finale di stagione è ottimo. Il Napoli ha trovato le misure, ha recuperato giocatori importanti, alterna gioco palleggiato alla ricerca della profondità. Osimhen ha compiuto miglioramenti evidenti. E’ un giocatore che preferisce il campo aperto ma anche la gestione della palla in occasione del primo gol di Zielinski è da grande giocatore. De Laurentiis non si può permettere di fare un errore nella scelta dell’allenatore. Il finale di stagione è denso di soddisfazioni ma quello del tecnico è l’unico neo. De Laurentiis ha grandi intuizioni ma anche grandi depressioni, si lascia spesso trasportare dalle situazioni del momento”.

“Al Napoli manca da anni una figura intermedia tra società e squadra. Se De Laurentiis riuscisse a trovarla sarebbe importantissimo, un po’ quello che fa Oriali all’Inter. Peraltro così farebbe a meno di piccoli errori che ha fatto in questi anni. Gattuso dovrebbe mettere da parte l’orgoglio? Solo Rino può sapere quali sono le motivazioni che lo porteranno lontano da Napoli. Di certo non sono tecniche perché con il gruppo ha feeling. Per il poco che l’ho conosciuto è una persona con grandi valori. Queste sono cose che solamente lui e il presidente possono conoscere. Se De Laurentiis facesse il primo passo e gli dicesse di aver sbagliato, probabilmente Rino potrebbe anche ripensarci, anche se forse è tardi. Tra le persone serie e di buona volontà si trova sempre un accordo. Sempre che si voglia trovare”.