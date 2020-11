Matteo Politano dopo la vittoria contro il Rijeka: “Dobbiamo portare a casa un trofeo da dedicare a Diego”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Rijeka. “E’ stato importante far gol. Oggi era un giorno triste, era difficile entrare in campo con la testa giusta. Siamo stati bravi a trovare il gol e poi nel resto della partita. Dobbiamo migliorare nel fraseggio. Non dobbiamo perdere palle banali, come fatto nel primo tempo in cui abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi. Specialmente con la Roma domenica dovremo fare attenzione”.

“Ci siamo messi sulla strada giusta in Europa League, ora ci aspetta una partita molto difficile domenica con la Roma, una squadra in forma che palleggia bene. Giovedì prossimo invece ci sarà un’altra mini-finale, dovremo esser bravi a chiudere il discorso qualificazione. E’ un momento difficile, ma dobbiamo essere bravi tutti, noi giocatori e la gente, a portare a casa un trofeo da dedicare a Diego”, ha aggiunto l’esterno azzurro in conclusione.