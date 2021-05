Matteo Politano dalla Nazionale: “Cosa è successo in Napoli-Verona? Purtroppo non posso rispondere, mi mettete in grandissima difficoltà”

Matteo Politano è stato tra i migliori in campo nel 7-0 dell’Italia contro San Marino, prima delle due amichevoli di preparazione in vista degli Europei di giugno. L’esterno azzurro ha parlato a Rai Sport dopo il match nel quale ha segnato 2 gol, entrando nella ripresa. “Oggi era importante, abbiamo fatto un’ottima partita e sono molto contento di aver segnato due gol, ma soprattutto di aver smaltito la brutta delusione dopo l’ultima di campionato. Se credo di rientrare nella lista di Mancini? Non lo so, ci spero: è un anno che lo metto in difficoltà, finché c’è possibilità…”.

“Se l’Italia può fare bene agli Europei? Sì, è una squadra fortissima con tanti giocatori di qualità, si può fare un grande Europeo. Cosa manca? Non tantissimo, magari non facciamo troppi gol, ma come gioco siamo migliorati tanto. Dobbiamo segnare di più. Cosa è successo in Napoli-Verona? Purtroppo non posso rispondere, mi mettete in grandissima difficoltà perché il Napoli è ancora in silenzio stampa. Mi dispiace”.