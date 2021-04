Massimo Mauro è sicuro: “Cristiano Ronaldo non è un leader. Lorenzo Insigne è l’anima di un gruppo”

Massimo Mauro, doppio ex di Juventus e Napoli, ha parlato dell’imminente big match tra bianconeri e azzurri ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. “Se stasera è importante o decisiva? Decisiva e non calco la mano nel dirlo. È uno spareggio, è come una finale. Chi la spunta occupa il suolo della Champions. Un bel vantaggio. Bisogna però anche sapersi guardare indietro. Le romane sono capaci di agguati”.

“Pirlo e Gattuso? Bravi entrambi e simili nell’impostazione. Se a Rino fanno fare solo calcio trasferisce a squadra, città e club il 110%. E più un ‘Mourinho’. Non ho mai compreso le critiche rivoltegli a Napoli. Pirlo è moderato, riflessivo, alla “Ancelotti” per capirci. E potrebbe funzionare come successe ad Allegri per la Juve che perse colpi e poi vinse lo scudetto. Lui non ha tutte le colpe, se Szczesny prende gol ingenui. Ronaldo e Insigne? Lo juventino è un giocatore formidabile ma non un leader. Ha atteggiamenti non impeccabili con i compagni di squadra. É poco incoraggiante verso di loro in molti momenti. Il napoletano è forte, anima di un gruppo che punta in alto”.

