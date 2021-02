Massimiliano Mirabelli sottolinea: “Gennaro Gattuso alle volte esagera per tutelare i suoi giocatori”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Non sono d’accordo sul fatto che la responsabilità sia di Gattuso, lui lo dice per difendere i suoi giocatori. Lui è molto bravo in queste condizioni, sono convinto che ricompatterà i suoi e farà l’impresa passando il turno. In questi momenti Rino riesce a tirare il meglio dai suoi ragazzi. Oggi si vede tutto nero al Napoli ma bisogna vedere i motivi di queste difficoltà, non per campare scuse ma troppi giocatori sono mancati. Quindi è normale che dopo un po’ perdi qualcosa e la squadra ha il timore nella gara successiva di recuperare e perde qualche colpo. Effettivamente nel Napoli le cose non stanno come tutti ci aspettavamo, però sono convinto che il cammino è ancora lungo e alla fine si tireranno le somme, sarebbe riduttivo giudicare solo questo momento negativo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se nelle vittorie e nelle sconfitte i meriti e i demeriti vanno condivisi? Se una squadra subisce tre gol non è colpa solo del reparto difensivo, ma di tutti i reparti. L’Europa League è ancora in ballo cos’ come la qualificazione in Champions League, rimanderei i processi, per quelli c’è tempo. Problemi di comunicazione? Gattuso alle volte esagera per tutelare i suoi giocatori mettendo sempre il suo faccione. Qualche volta ci può essere una falla nella comunicazione ma bisogna capire il momento. Rino ci mette l’anima e non si piange addosso, come a volte sembra. Sia lui che lo staff lavorano h24, lui è il primo a stare male per questa situazione”.