Massimiliano Allegri vicinissimo al Napoli: nei prossimi giorni l’entourage sarà in Italia

Massimiliano Allegri sempre più vicino al Napoli. Secondo Tuttomercatoweb ci sono contatti in corso, oltre che principio di accordo tra le parti. Manca ancora la fumata bianca, serviranno ancora alcuni giorni per l’intesa totale. L’ex tecnico della Juventus resta la prima scelta del Napoli e nel fine settimana arriveranno aggiornamenti importanti in questo senso. Ne è sicura anche Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, secondo la quale nel prossimo weekend sarà atteso in Italia l’entourage del tecnico, corteggiato anche dal Real Madrid. Il club azzurro dovrà prima capire come si comporteranno gli spagnoli per un eventuale braccio di ferro.

La prima alternativa risponderebbe al nome di Simone Inzaghi, che non ha ancora rinnovato con la Lazio. Il mister della Lazio sarebbero persino avvantaggiato rispetto a Luciano Spalletti, il primo nome spuntato fuori per sostituire Gennaro Gattuso. Il rebus della panchina del Napoli non ha ancora trovato una soluzione.