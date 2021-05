Mario Sconcerti torna su Victor Osimhen: “Mi sbagliavo. Ha imparato a fare certi tipi di movimenti e ad approfittare della sua snodabilità”

Mario Sconcerti, ospite a “Il Bello del Calcio” su Canale 21, ha detto la sua sul momento del Napoli e in particolare di Victor Osimhen “Per ottenere dei risultati da una squadra come lo Spezia è necessario che il pressing sia fatto molto in alto, quasi al limite dell’are di rigore. Se li aspetti più in avanti rischi di subire gol su un lancio lungo. Quello che mi piace evidenziare è che nel girone di ritorno, nel momento in cui si accelerato sia in alta che in bassa classifica, il Napoli ha fatto 36 punti come l’Atalanta e 8 in meno dell’Inter. Tutte le altre sono nettamente sotto”.

“Mi sbagliavo su Osimhen. Non mi piacciono ceri tipi di calciatori, ma il nigeriano ha imparato a fare certi tipi di movimenti e ad approfittare della sua snodabilità. Il movimento sul terzo gol ne evidenziano caratteristiche interessanti e ne fanno un prospetto interessante per la prossima stagione. Questo poteva essere l’anno giusto per competere per il titolo, il Napoli insieme a Milan e Atalanta è la squadra che gioca meglio. Si è persa un’occasione secondo me, penso che le assenze dei due centravanti abbiano inciso in negativo. Osimhen è rientrato alla 24°giornata e fino alla 30° è stato un subentrante, non poteva incidere. Nel campionato dei grandi attaccanti al Napoli è mancata la seconda punta dopo Insigne. Gli azzurri però potranno rifarsi”.