Mario Sconcerti sul futuro del Napoli: “Spero si vada su gente come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri”

Nelle ultime ore è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Mario Sconcerti, che ha detto la sua sulla partita con la Juventus e sul futuro azzurro. “Sarà una sfida interessante dal punto di vista tattico, sono due squadre che partono e si difendono dal basso. Con questo tipo di Juve sarà difficile trovare lo spazio alle spalle dei bianconeri e quindi sarà necessario trovarlo a centrocampo. Ha l’aspetto di una partita definitiva per Gattuso e per tutta la stagione del Napoli. La Juventus in momento è la squadra ideale, anche una squadra disattenta come il Napoli in questo periodo si concentra contro un grande avversario”.

“Napoli a trazione offensiva? Cerca velocità nel mezzo, portando indietro Zielinski e provando magari Insigne nel mezzo come a Bergamo. Osimhen ha bisogno di profondità e in questo momento ha difficoltà a trovare gli spazi. (…) La rosa è stata sopravvalutata inizialmente, poi c’è stata anche una mancanza di creatività dell’allenatore. Nel Napoli vedo ottimi giocatori, ma non uno di grande carisma che possa andare a protestare con l’arbitro e guidare i compagni nei momenti difficili. Benitez con un nuovo ruolo? Bisognerebbe definire il ruolo di supervisore tecnico. Se dovesse arrivare un grande allenatore spero si vada su gente come Sarri e Allegri, quindi del ruolo di supervisore non ne vedo l’esigenza. Vorrebbe dire il modo di gestire da parte di una società che per ora è stata un esempio”.