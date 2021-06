Mario Sconcerti sottolinea: “Non ci sono più soldi, non c’è più fantasia e la pandemia ha portato il calcio in un territorio sconosciuto”

Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera il momento delle big di Serie A e il valzer delle panchine. “I grandi club scelgono tecnici sicuri per evitare ogni rischio. Non ci sono più soldi, non c’è più fantasia e la pandemia ha portato il calcio in un territorio sconosciuto dove c’è poca voglia di sperimentare. Gli allenatori esperti sanno allenare l’intelligenza di un calciatore in modo molto approfondito e per questo c’è bisogno di loro: l’Inter ha fatto la scelta più conservativa, la Juventus ha messo in mano l’intero settore tecnico ad Allegri che o vince o perde due volte”.

“Sarà molto bello anche capire come comprare chi con scambi e costi zero che aumenteranno. Ma se ti danno 70 milioni cash allora, qualunque calciatore, non solo Hakimi, va venduto”. Insomma, i prossimi mesi potrebbero rivelarsi rivoluzionari per il campionato italiano. Saranno moltissimi i cambiamenti rispetto alla passata stagione.