Marco Branca commenta: “Luciano Spalletti è un ottimo professionista”

Marco Branca, ex direttore generale dell’Inter, ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli e la situazione di Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “E’ attento, preparato, sa come gestire lo spogliatoio e prepara bene le partite. E’ un ottimo professionista. L’unica cosa che viene da dire, più come battuta, è che qualche volta fa dei commenti post-partita troppo lunghi”.

“Insigne? La tempistica che stiamo vivendo deve portare a usare un po’ di buonsenso per il rinnovo. Nessuno deve rimetterci troppo, ci sono cose che vanno riconosciute, ma indubbiamente ci sono margini di trattativa inferiori rispetto ad un paio d’anni fa. Tutte le gestioni delle squadre si creano con i modi. Sono fondamentali le ottime relazioni interne che portano punti e a volte all’accettazione di qualche piccolo sacrificio”, ha aggiunto. Il futuro del capitano è ancora ignoto.