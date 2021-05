Luciano Moggi ricorda: “Mi viene il sospetto che Maurizio Sarri avesse ragione quando parlava di difficoltà nell’allenare la Juventus”

in

L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sui bianconeri nel corso della trasmissione “Il Processo”, programma in onda sulla emittente 7 Gold. “Io penso che la Juventus avrebbe fatto meglio a esonerare Andrea Pirlo. Ho sentito le dichiarazioni del mister. Sapete cosa ha dichiarato dopo la sconfitta col Milan? ‘Non capisco come si possano perdere certe partite’. Ma io mi chiedo: se non lo sai tu, chi lo deve sapere?”.

“Mi viene il sospetto che Maurizio Sarri avesse ragione quando parlava di difficoltà nell’allenare la Juventus. Evidentemente c’è qualche problema di non semplice soluzione”. L’ex mister azzurro fu esonerato nonostante la vittoria dello Scudetto. Invece Andrea Pirlo, nonostante sia addirittura quinto in classifica, resterà alla guida della “Vecchia Signora” almeno fino al termine della stagione. Ormai mancano solo 3 partite alla fine e si tornerà a giocare già nelle prossime ore per il turno infrasettimanale. Ogni progetto è rimandato.