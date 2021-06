Lorenzo Insigne scherza in Nazionale: “Mi sento vecchio”

in

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca. “Sono contento per la prestazione, abbiamo fatto una gran partita. Manca una settimana all’Europeo, dobbiamo arrivare pronti. Oggi era un grande test, dobbiamo iniziare Euro 2020 nel migliore dei modi. Mi sento vecchio. Sono contento della fiducia che mi sta dando il mister, la sento. Cerco sempre di mettermi a disposizione e giocare per i compagni. Il mister ha creato un gran gruppo, ci ha messo nelle condizioni di esprimerci al meglio. Tutti ci stiamo divertendo, cerchiamo di esprimere un gran calcio”.

“È ancora presto per vedere dove possiamo arrivare, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Oggi abbiamo fatto un gran match. Che emozione sarà scendere in campo all’Olimpico? Sicuramente sarà una bella emozione, non siamo abituati a giocare col pubblico, ma i 16.000 ci spingeranno. Dobbiamo recupeare le energie, dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile”.