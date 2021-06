Lorenzo Insigne e il 4-3-3: ecco perché il capitano del Napoli rende così bene in Nazionale

Lorenzo Insigne ha incantato tutti in Nazionale. Anche il Corriere dello Sport crede che possa essere lui l’elemento decisivo per l’Europeo azzurro. “L’Italia ha qualcosa in più di ciò che mostrano i quattro gol segnati, il possesso palla quasi esclusivo, e perfino quei due colpi di tacco di Insigne, che pure da soli varrebbero il biglietto d’ingresso. Ci sono un’armonia e una fiducia che sembrano un credo convinto, e che leggi nei fraseggi sicuri lungo le due fasce, in una sequenza di passaggi a memoria che suonano come un codice. Questa squadra è una catena del valore, un modello organizzativo che traduce l’intesa in un vantaggio competitivo”.

“Quando Insigne dice che Mancini ha consentito a ciascuno di esprimersi nel modo migliore, pesca dalla consueta ovvietà del dizionario calcistico una pepita di inaudita verità. Il 4-3-3 del ct è un vestito che calza a pennello al sinuoso corpo della Nazionale. Non solo perché la sua misura tattica è perfetta. Ma perché la disinvoltura e l’empatia con cui gli azzurri lo indossano pare una sublime virtù”.