L’ex Vittorio Tosto è sicuro: “Credo che il Napoli possa conquistare 7 punti tra Milan, Juve e Roma”

Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “A fine stagione Gattuso andrà via e il Napoli avrà commesso un grosso errore. Un allenatore con la grinta di Rino sarebbe dovuto restare in azzurro per almeno 8 anni. In questi mesi Gattuso e il Napoli hanno avuto tante occasioni per dirsi sì, penso che il momento in cui le due parti sono state più vicine in assoluto sia stato dopo il successo sull’Atalanta nel girone d’andata. Le prime crepe, invece, si sono avute dopo la sconfitta interna col Sassuolo. Penso che in quel momento la società avrebbe dovuto dare più forza a Rino. Non l’ha fatto e la situazione è peggiorata sempre di più. Con ogni probabilità il Napoli perderà un allenatore capace di vincere la Coppa Italia nella passata stagione, ovvero in uno dei momenti più critici della storia del club”.

“Credo che il Napoli possa conquistare 7 punti tra Milan, Juve e Roma. Occhio, però, alla sfida di San Siro. Il pari a tempo scaduto a Manchester darà alla squadra di Pioli ancora più fiducia. Quella di domenica tra Milan e Napoli è una gara da dentro o fuori. Chi perderà vedrà il proprio obiettivo stagionale allontanarsi sempre di più”.