L’ex Gennaro Scarlato sottolinea: “È da due anni che Eljif Elmas è a Napoli e ancora non gli hanno trovato un ruolo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto in queste ore l’ex azzurro Gennaro Scarlato. “Mi sono divertito a fare il difensore centrale. Mi piaceva avere la palla tra i piedi. Elmas penalizzato dal fatto di essere un jolly? Dipende dalle caratteristiche. È da due anni che Eljif Elmas è a Napoli e ancora non gli hanno trovato un ruolo. Forse nemmeno lui si mette così a disposizione, forse ci sono giocatori superiori a lui. Sta di fatto che nella Macedonia fa meglio. Crotone? Cosmi ha dato una scossa. È molto esperto e sa come toccare i punti giusti di una squadra che deve salvarsi. Certo la differenza tecnica è abissale, credo che la partita non presenti problemi per il Napoli”.

“Ampio turnover con il Crotone? Potrebbe essere. Credo che nell’organico ci siano tanti giocatori importanti. Sono convinto che il turn over ci possa stare, ma chi viene scelto non farà rimpiangere i titolari. Corsa Champions del Napoli? Fino a un mesetto fa avrei detto che era difficile arrivare in Champions, oggi ho qualche speranza in più. È normale che c’è una partita importante contro la Juve, dove se riesci a fare risultato, ce la può fare”.