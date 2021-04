L’ex arbitro Carmine Russo commenta Juventus-Napoli: “C’erano i rigori su Federico Chiesa e Piotr Zielinski”

L’ex arbitro Carmine Russo ha parlato di Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’. “C’erano i rigori su Chiesa e Zielinski, il VAR era in giornata no. A parte gli episodi in area, è stata positiva la direzione di Mariani. Il regolamento parla chiaro, nel caso un calciatore venga colpito con il pallone lontano o oltre la linea del campo, il gioco si riprende con una punizione a favore nel punto più vicino al contatto”.

“Nel caso Lozano-Chiesa, l’intervento sull’attaccante della Juve andava punito con il calcio di rigore. Anche l’intervento di Alex Sandro su Zielinski andava sanzionato con il penalty. In questo caso, la mancata chiamata del VAR è stata ancora più grave. Nonostante ciò Mariani ha diretto bene, è un arbitro che stimo molto. Purtroppo non è stato aiutato da chi aveva la possibilità di rivedere le immagini al monitor”, ha aggiunto.