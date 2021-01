Le prime parole di Arkadiusz Milik al Marsiglia: “A Napoli non giocavo? Sto bene, ho giocato in Nazionale”

Arkadiusz Milik ha parlato anche del Napoli nella sua prima intervista ai canali ufficiali del Marsiglia. “Sono molto contento di essere qui, ho ricevuto tanti messaggi, da parte di tanti amici. Sono felice. E’ un momento speciale, non vedo l’ora di giocare per il Marsiglia. Conosco il Marsiglia, lo stadio è fantastico, ci ho già giocato in Nazionale e col Napoli. Si tratta di un grande club, con tanti giocatori forti. La squadra è buona, ora stanno attraversando un momento difficile. Voglio dare il mio contributo. Ho parlato con Villas-Boas e il direttore sportivo, mi hanno voluto davvero, li ringrazio e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. Ho seguito la squadra, anche se gli ultimi risultati non sono stati buoni. Spero di tornare presto alla vittoria, anche col mio contributo”.

“Voglio segnare tanti gol. La Ligue 1 è un campionato difficile, il gioco è molto fisico, duro. Sarà dura ma sono pronto. A Napoli non giocavo? Sto bene, ho giocato in Nazionale. Sono concentrato sul futuro e sul Marsiglia. Vogliamo la Champions League. Europei? Ci penso, ma arrivano tra sei mesi. Ora penso al Marsiglia, voglio allenarmi bene e mostrare le mie qualità per aiutare la squadra”.