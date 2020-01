Lazio-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Sebastiano Luperto dato per titolare

Sportmediaset fornisce una formazione del Napoli abbastanza standard in vista del big match con la Lazio. Gli azzurri si presenteranno all’Olimpico privi di Alex Meret e Kalidou Koulibaly, oltre che di Dries Mertens rimasto in Belgio a curarsi. Dopo la brutta prestazione contro l’Inter, Giovanni Di Lorenzo dovrebbe tornare sulla fascia, mentre ci sarebbe Sebastiano Luperto al fianco di Kostas Manolas. Fuori Elseid Hysaj e Mario Rui, mentre è confermato Fabian Ruiz a centrocampo. Scelte costrette in avanti con Arkadiusz Milik spalleggiato ai lati dal capitano Lorenzo Insigne e da José Callejon. Il Napoli punta molto proprio sul polacco, oggettivamente l’uomo più in forma della rosa in questo momento. Nella Lazio giocheranno i soliti titolari.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Lupero, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.