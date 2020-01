Lazio-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Giovanni Di Lorenzo ancora centrale

La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Gennaro Gattuso in vista del big match tra Lazio e Napoli. Gli azzurri se la dovranno vedere con la squadra fresca vincitrice della Supercoppa italiana, terza in classifica dopo un filotto di vittorie lunghissime. La speranza degli azzurri è di riuscire a spezzare il ciclo biancoceleste e avviare la propria risalita in graduatoria. In casa Napoli mancheranno ben sei calciatori: Alex Meret, Dries Mertens, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Gennaro Gattuso, allenatore della compagine azzurra, dovrebbe schierare ancora Giovanni Di Lorenzo al fianco di Kostas Manolas. Sulle fasce agiranno Elseid Hysaj e Mario Rui, mentre è confermato Fabian Ruiz a centrocampo. Scelte costrette in avanti.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.