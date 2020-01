Lazio-Napoli, come acquistare gli ultimi biglietti nel giorno della partita

Lazio-Napoli potrebbe rivelarsi uno dei match più importanti della stagione sia per i biancocelesti sia per gli azzurri. I padroni di casa stanno vincendo ininterrottamente da diverse settimane e si sono aggiudicati anche la Supercoppa Italia contro la Juventus. Il Napoli, invece, sogna in maniera forse velleitaria una qualificazione alla prossima Champions League. Chi volesse assistere a Lazio-Napoli in programma all’Olimpico alle 18:00 sarebbe ancora in tempo. Solo ed esclusivamente nel giorno della gara, infatti, sarà attivata la biglietteria in viale delle olimpiadi 61, presso l’ex ostello della gioventù. Il punto vendita sarà attivo dalle ore 14:00 di sabato 11 gennaio e abilitato a rilasciare solo tagliandi per la Tribuna Tevere, Tevere Top, Tevere disabili, Monte Mario e d’onore centrale.

Per la Tribuna d’onore centrale il prezzo intero è di 250€, mentre per la Tribuna Monte Mario centrale è di 130€, che passa a 80€ per gli under 16 e gli invalidi civili. Per la Tribuna Monte Mario il prezzo è di 95€, che diventano 50€ negli altri casi. Più accessibile il costo per la Tribuna Tevere Top che ammonta a 65€, 40€ per chi può sfruttare la riduzione. La Tribuna Tevere costa 45€ e, per i biglietti ridotti, 25€. Il prezzo di un biglietto in Tribuna Tevere per i non deambulanti, infine, è di 30€.