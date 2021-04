L’agente di Lorenzo Insigne è deluso: “Non ho sentito molti complimenti”

Nel corso di “Giochiamo d’anticipo”, trasmissione in onda su Canale 21, è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. “Non ho sentito molti complimenti per Lorenzo, sono convinto abbia fatto buone partite con l’Italia. Gli azzurri hanno fatto quello che dovevano fare contro squadre chiuse e Insigne ha dato il suo contributo”.

“Dobbiamo pensare partita per partita, ora c’è il Crotone che giocherà con il coltello tra i denti anche perché deve salvarsi. Sono contento di ciò che sta facendo Lorenzo, Gattuso lo ha responsabilizzato ed è quello che gli serviva. C’è da dire anche che la maturazione di un uomo difficilmente arriva a 25-26 anni. Mi è capitato di vedere qualche partita dal vivo recentemente, è molto brutto giocare senza il pubblico. I calciatori sanno cosa significa giocare in uno stadio pieno, così non è calcio. Purtroppo il COVID-19 ha cambiato la vita di tutti e anche il calcio”.