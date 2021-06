L’agente di Eljif Elmas ricorda: “Dopo aver sentito Carlo Ancelotti, subito disse ‘Io vado al Napoli'”

Nikola Gjosevski, agente di Eljif Elmas, ha parlato in queste ore del suo assistito al portale macedone Ekipa. “Eljif ha un amore incredibile per il calcio, è impossibile da descrivere a parole. E’ totalmente focalizzato e ogni volta non vede l’ora che arrivi il momento dell’allenamento. Affronta ogni sessione con il massimo del fervore. Per non parlare delle partite. Ricordo che quando era al Fenerbache parlava per ore di ogni dettaglio degli allenamenti, dei confronti con i compagni e di tutto ciò che aveva voglia di mettere in pratica sul campo”.

“Avevamo deciso con il Fenerbahce di andare via fin quando poi è arrivata con gran sorpresa la chiamata del Napoli e di Carlo Ancelotti che lo voleva. Il mister mi chiese di parlare direttamente con lui. Dopo aver sentito Ancelotti, Eljif subito disse ‘Io vado al Napoli'”, ha aggiunto il procuratore del centrocampista, ancora in attesa della consacrazione definitiva.