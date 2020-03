La Juventus non accetta le porte chiuse: richiesta alla UEFA per giocare col Lione al Sud

Il giornalista Tancredi Palmeri ha svelato tramite un messaggio su Twitter una richiesta alla UEFA da parte della Juventus, così da giocare la partita di ritorno di Champions League col Lione al Sud. “La Juventus sta provando a trovare un piano B per riuscire a disputare Juventus-Lione col pubblico, anche se non a Torino. Non in campo neutro, dunque. La Juventus ha chiesto questo pomeriggio alla Uefa di poter disputare in un’indefinita sede del Sud. Non c’è stata ancora risposta. Non è la prima volta che la Juventus chiede di giocare fuori da Torino“.

Come ricorda il giornalista, questa soluzione è già stata adottata anche nella finale di Coppa UEFA del ’90, la cui gara di ritorno si giocò ad Avellino. Alla Juve non è ancora pervenuta una risposta ufficiale. Di certo, il seguito per i bianconeri non mancherebbe nel meridione e la squadra di Maurizio Sarri sarebbe comunque degnamente supportata.