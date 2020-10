Juventus-Napoli non si gioca: azzurri bloccati dall’ASL, non si può andare a Torino

Il Napoli non è partito per Torino. L’ASL di riferimento ha bloccato la squadra poco prima della partenza. La decisione è stata presa per evitare un secondo “caso Genoa”. Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città in vista della sfida di domani sera contro la Juventus, nonostante la positività di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas al Coronavirus arrivata nelle ultime 48 ore.

Il gruppo è stato fermato poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione, invitando a fare ritorno a casa per dare vita all’autoisolamento fiduciario richiesto. Ancora adesso, d’altronde, continuano a verificarsi casi di positività nel Genoa. Alla squadra azzurra, pertanto, domani sarà concesso un giorno di pausa. Presto altri tamponi di controllo, ma molti calciatori potrebbero dover rinunciare alle chiamate delle rispettive nazionali. Juventus-Napoli non si giocherà. Sono già due le partite di questa Serie A rinviate dopo appena due giornate.

