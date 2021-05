Juventus-Inter nel segno di Juan Cuadrado: anche Enrico Varriale ha da ridire su Twitter

Decisivo nel derby d’Italia con una doppietta, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-2 sull’Inter. “Avevo già tirato un paio di rigori, ho sentito la fiducia, poi non c’era Ronaldo. Ma l’importante è aver ottenuto il risultato. È stata una partita difficile, contro una grandissima squadra. Dovevamo sacrificarci, e penso che abbiamo ottenuto il risultato da squadra. Fiorentina-Napoli come tre anni fa? Non ne abbiamo parlato in spogliatoio, è una casualità. Noi dovevamo fare il nostro, ossia vincere. Poi vedremo cosa accadrà”.

Su Twitter, il vice-direttore di Rai Sport Enrico Varriale ha detto la sua sull’arbitrato di Gianpaolo Calvarese nel big match. “Con carattere e grinta la Juventus batte l’Inter in inferiorità numerica e continua la corsa Champions. Quello che però combina Calvarese, salvato più volte dal Var Irrati, sul rigore decisivo, su cui il fallo lo commette Cuadrado, getta un’ombra inquietante sulla Serie A”.