Ivan Zazzaroni dà un 7 alla stagione di Gennaro Gattuso: “Ha fallito l’ultimo passaggio”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dato i voti al campionato promuovendo in parte l’operato di Gennaro Gattuso, al quale ha concesso un 7 in pagella: “Ha fallito l’ultimo passaggio rovinando un bellissimo girone di ritorno e in fondo anche la stagione”.

Questi gli altri voti: “Conte, 9 in pagella. 8 per Pioli, il voto di Pirlo è 7,5”. Promossi i tecnici di Inter, Milan e Juventus. “Pirlo il suo l’ha fatto. Ha mantenuto la Juve in Champions, infilato due coppe, messo la società nella condizione di guardare con più serenità al domani”. Il migliore è stato invece Antonio Conte, voto 9 all’allenatore dell’Inter campione d’Italia che ha saputo far crescere la squadra vincendo lo Scudetto a ‘mani basse’. “La vittoria è sua e dei tifosi (dalla curva ai social, al dirigibile) che per il tanto agognato “titulo” si sono foderati gli occhi di prosciutto, inventandosi un po’ di nemici, i quattro infami che la verità sulla paurosa crisi di Suning non l’hanno mai nascosta”.