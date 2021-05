Ivan Zazzaroni controcorrente: “Sono convinto che l’accusa di Vigorito sia territorialmente infondata”

Ivan Zazzaroni ha commentato sulle colonne del Corriere dello Sport lo sfogo di Oreste Vigorito. “Sospetto che da qui a fine stagione Paolo Silvio Mazzoleni le partite le seguirà in tv, da casa. Sono tuttavia convinto che l’accusa di Vigorito sia territorialmente infondata: Mazzoleni, che smise di arbitrare due anni fa, era scarso (opinione personale) ma sostenere che ce l’abbia con le squadre del Sud e venga impiegato per ammazzarle, una sorta di ‘meridional killer’, è ingiusto e pericoloso”.

“Mazzoleni non avrebbe dovuto richiamare Doveri, mancavano i presupposti regolamentari – protocollo 20-21 – e la scusa del contatto minimo è ridicola. Così come Vigorito avrebbe dovuto accontentarsi (si fa per dire) dell’ingiustizia patita per sé e la squadra, non per il Sud Italia. Isole comprese. I messaggi che arrivano da Napoli sono frutto di un rancore consolidato negli anni (Pechino, 11 agosto 2012). Vigorito non ha bisogno di ispiratori o suggeritori, ha l’elevatezza del protagonista degno del massimo rispetto e con la facoltà di protestare. La linea “sudista” può solo danneggiarlo”.