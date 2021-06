Inter-Juventus e il caso del secondo giallo a Miralem Pjanic: si torna a discutere

Il Mattino torna a parlare dell’audio non pervenuto del secondo giallo di Miralem Pjanic in quell’Inter-Juventus del 2018. Un episodio che decise in pratica lo scudetto per i bianconeri a discapito del Napoli. Secondo Luca Borrelli, manager di Hawk-Eye, la registrazione viene conservata nell’hard disk del server della sala VAR fino al successivo utilizzo dei macchinari. La gara successiva è stata Milan-Verona, 5 maggio, dunque fino a quel giorno il materiale era rimasto lì.

Avendo il disco audio una minore capienza, a ogni match si deve per forza procedere alla formattazione. Gli arbitri Daniele Orsato, Nicola Rizzoli e Paolo Valeri hanno portato la faccenda in Tribunale ed è quindi divenuta una storia di sequestri, interrogatori, acquisizione di dvd, oltre che di richieste di risarcimento di danni. Pertanto ci sarà una sentenza che dirà qualcosa in più di quel che accadde quel lontano giorno. Nelle ultime ore anche “Le Iene” si sono interessate alla vicenda facendo emergere alcune incongruenze con quanto dichiarato dai diretti interessati.