Il retroscena sul rinnovo di Gennaro Gattuso: il tecnico non lo avrebbe mai accettato

“Reciproca diffidenza quando fu presentato a Gattuso un contratto da firmare”. la Repubblica si parla di un retroscena dell’estate del 2020, quando il rinnovo di Gennaro Gattuso sembrava ad un passo e invece non ha mai visto la luce. “Con una serie di clausole complesse che avrebbero mandato deserto anche un concorso per notai. Gattuso giurò ad un giornalista che non lo avrebbe mai accettato, mancavano due giorni a Ferragosto ed il mercato era aperto”.

“Quei fogli sono andati su e giù tra la sede romana della Filmauro e i legali dell’agenzia portoghese di Jorge Mendes, è stato lui un mese fa a fermare De Laurentiis, che con un tweet elogiava Gattuso protagonista di impreviste vittorie. Gli spiegò che il suo cliente avrebbe di certo lasciato il Napoli”, si legge. Insomma, i presupposti per continuare con Gennaro Gattuso erano pochi a prescindere da quanto accaduto in questa stagione. L’addio era inevitabile.