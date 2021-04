Il Napoli commenta la vittoria con la Sampdoria sul sito ufficiale: “Il Napoli la apre di sinistro e la chiude di destro”

in

Il Napoli ha commentato come di consueto l’ultima prova degli azzurri sul sito ufficiale del club. “Il bagliore di Fabian, il lampo di Osimhen. Il Napoli la apre di sinistro e la chiude di destro la sfida di Marassi. Successo di intensità e superiorità tecnica. Dopo mezzora buona di pressione, Fabian imposta l’azione e la completa con un inserimento esemplare su schema da “terzo uomo” infilando di precisione il palo. Poi è battaglia ad alto ritmo anche per l’orgoglio doriano”.

“La quiete sull’accesa contesa la mette Victor con una progressione che infiamma la Lanterna sul Golfo di Genova e lancia i titoli azzurri sulla dissolvenza del match. Il Napoli conquista il settimo risultato utile su 8 gare di campionato e la bellezza di 19 punti in un mese e mezzo. Da Marassi arriva l’urlo azzurro verso la zona Champions. Genova per noi. Il bagliore di Fabian, il lampo di Osimhen…”, si legge.