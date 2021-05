Il Napoli commenta il pareggio col Verona sul sito ufficiale: “Alla prossima stagione, sempre con lo sguardo alto verso l’orizzonte azzurro…”

Il Napoli ha commentato sul proprio sito ufficiale il pareggio rimediato in casa contro il Verona, che è costata agli azzurri la qualificazione in Champions League. “Finisce 1-1 allo Stadio Maradona. Il punto più amaro della stagione per il Napoli che esce dal quartetto di Champions. Giocheremo l’Europa League. E’ l’esito di questo pareggio col Verona che non corona la grande rimonta degi ultimi 2 mesi azzurri”.

“Il Napoli la sblocca dopo un’ora col gol dell’ex Rrahmani. Poi però c’è il pareggio di Faraoni e restanti 20 minuti in cui le proviamo tutte, giocando anche con 4 punte. L’ultimo colpo di testa di Petagna ad un secondo dalla fine sibila la traversa. Finisce così. Alla prossima stagione, sempre con lo sguardo alto verso l’orizzonte azzurro…”. Intuibile la delusione dei tifosi. Per il secondo anno di fila i partenopei rinunciano all’Europa che più conta. A giocare la Champions saranno dunque Inter, Atalanta, Milan e Juventus.