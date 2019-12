Il Mattino – Pronto l’assalto a Torreira, Gattuso lo vuole

Il Mattino – Pronto l’assalto a Torreira, le richieste di Gattuso per il giocatore

Come si legge all’interno dell’edizione odierna de IlMattino, sarebbe il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi su Lucas Torreira. Il centrocampista, che attualmente si trova all’Arsenal, non si considera a suo agio nel ruolo in cui viene impiegato (Mercato Napoli: l’agente di Torreira: ”Ferito dal cambio ruolo. Non è a suo agio”). Il Napoli è alla ricerca di un regista ed il quotidiano specifica che: ”La pista che porta a Torreira dell’Arsenal si fa sempre più concreta. Il Napoli ha provato a strappare l’uruguaiano alla Samp nel 2018, ma l’offerta era troppo bassa rispetto ai 28 milioni offerti dai Gunners. Ora, che il principale sponsor di Torreira, Unai Emery, è stato esonerato e con un impiego estremamente limitato in questa stagione (poco più di 1000 minuti), Torreira finisce inevitabilmente sul mercato e diventa, de facto, il play perfetto per Gattuso.

Poi viene aggiunto che: ”Il Napoli può sondare l’ipotesi del prestito, ma la possibilità di un’offerta da 25 milioni per riportare in Italia il classe 96 diventa allettante, in particolare se l’Arsenal vorrà fare cassa e vendere qualche calciatore meno utilizzato”.