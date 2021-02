Il fratello di Victor Osimhen sbotta: “Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore Andrew Osimhen, fratello dell’attaccante azzurro Victor Osimhen. “Se Victor ha portato la nuova variante del Coronavirus a Napoli? Non penso che Victor abbia violato le regole anti-COVID-19: sono i parenti che sono andati a trovarlo. Come sta ora? Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora”.

“Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui”, ha spiegato Andrew Osimhen. Chissà che nelle prossime partite l’attaccante nigeriano non ritrovi la giusta dimensione in campo.