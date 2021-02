Granada-Napoli 2-0: Lorenzo Insigne ci prova, ma non brilla

Il Napoli si ritrova in casa del Granada per la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Nonostante le molte defezioni Gennaro Gattuso mette in piedi una formazione di potenziali titolari, che fatica però a trovare la quadra del gioco. Gli azzurri sembrano partire bene, ma nel giro di pochi minuti affondano. Al 19′ di Kenedy serve dalla destra Yangel Herrera che anticipa di testa Giovanni Di Lorenzo per l’1-0. Al 21′, invece, Darwin Machis aziona un contropiede che premia alla fine proprio Kenedì, che con un destro chirurgico infila Alex Meret per il raddoppio. Ammoniti Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo. Gli ospiti provano a rispondere dalla distanza con Eljif Elmas, ma invano. Anche l’intesa tra Lorenzo e Insigne e Mario Rui non porta a buoni frutti.

A inizio ripresa Lorenzo Insigne manca la conclusione al volo per il possibile 2-1. Anche su punizione il capitano azzurro non riesce a incidere. Verso il finale il numero 24 e Piotr Zielinski si buscano pure un giallo a testa. All’87’ è Victor Osimhen a ritagliarsi un’occasione interessante, ma la conclusione è centrale. Niente da fare. Finisce 2-0 in Spagna, tra una settimana il Napoli dovrà assolutamente evitare di subire gol per sperare nella rimonta.